Come racconta nel suo editoriale per Gazzetta, Arrigo Sacchi è di gran lunga esaltato dai risultati di Maurizio Sarri: "La Juventus ha vinto con merito, ma le distanze con i nerazzurri si sono accorciate, sempre che continui questa disponibilità al sacrificio da parte dei giovani interisti. Sarri dispone di uomini più esperti e di una rosa di alto livello: per lui il pericolo consisteva nei successi ottenuti con metodologie diverse e nell’età dei calciatori, in molti casi non più giovani. Questi dubbi si sono dissolti dopo una buona prestazione che questo collettivo ha esibito al Meazza. La fase difensiva è migliorata, grazie al pressing portato con più decisione e migliori tempistiche. La squadra è stata quasi sempre corta e compatta, così ha consumato meno energie e ha giocato con i tempi giusti, frastornando gli avversari con ripartenze e attacchi in profondità", le sue parole.