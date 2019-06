Arrigo Sacchi ha parlato alla presentazione del libro scritto a quattro mani con Luigi Garlando "La Coppa degli immortali", raccontando il suo Milan e non solo. Ecco le parole a SportMediaset: "Il ricordo della notte più bella? Che avevamo giocato bene e quello che è venuto dopo, i riconoscimenti. Sono riconoscimenti non solo del Milan, ma per tutti gli italiani, visto che questo Paese non ne ha avuti tanti".



SARRI - "E' una scelta rivoluzionaria per la Juventus. Importantissima, perché per la storia grande della Juve, l'affetto da cui è circondata, se cominciasse ad interpretare un calcio più audace e avveniristico, potrebbe aiutare lo sviluppo del calcio italiano. Perché essere contenti dopo che ci si aspettava Guardiola o altri? Perché è dello stesso gruppo, di quel livello lì. Sicuramente hanno la medesima visione della loro storia e lavoro".