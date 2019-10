Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato a margine del Festival dello Sport: "Sarri alla Juve? Non mi sta stupendo, anzi, lo avevo consigliato al Milan qualche anno fa. È un bravo allenatore, che dà uno stile in un Paese che purtroppo non ha più stile".



CHAMPIONS - "Questa squadra può avere le caratteristiche per fare le grandi imprese del Milan del passato? Credo di sì, bisogna avere pazienza, fiducia e convinzione".