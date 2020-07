1









Una puntura ad Allegri e una preghiera per Sarri: punti sul gioco. Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato dei bianconeri: "Vincere nove scudetti consecutivi è un record e una grandissima impresa. Complimenti ad Andrea Agnelli e a tutti i suoi collaboratori, allenatori e giocatori che vi hanno partecipato. Forse la squadra non ha fatto quel cambiamento di gioco che la dirigenza auspicava per attaccare la Champions. Tuttavia questo campionato, al di là di come finirà la coppa, può essere istruttivo come non mai per le scelte future. La squadra è apparsa meno feroce e spietata del solito, meno attenta e determinata. Forse tutto ciò è dipeso: dalla saturazione da vittorie, dalla maggiore età della rosa, dal dispendio nervoso accumulato in questi anni. Ma anche dalle abitudini di un calcio molto pragmatico, basato prevalentemente su difese folte e individualità".