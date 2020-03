L'ex ct della Nazionale e allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato così a Il Corriere della Sera sulle possibili conclusioni di questa stagione, falcidiata dall'emergenza coronavirus: “Stiamo vivendo un’esperienza assolutamente nuova a cui non eravamo preparati. Per cui in questa circostanza anche le scelte devono essere “nuove”. In linea di principio non mi pare un’idea sbagliata per provare a dare un senso all’attuale campionato. Qualora il virus ci impedisse di portare a termine il campionato in maniera regolare, i playoff sarebbero la soluzione più corta”