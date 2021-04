"Ronaldo? I grandi giocatori non sono mai un problema". Ne è convinto Arrigo Sacchi, che a QS ha commentato tutte le difficoltà dei bianconeri: "Se la squadra è costruita bene i top play sono un arricchimento in più per la rosa. Basta vedere Ibra nel Milan. Pirlo ha fatto lo stesso errore di Sarri, quello di aver accettato una squadra fatta su misura per il calcio di Allegri. Andrea ha sbagliato se non ha dato la sua opinione sul mercato, perché, oggi ancora più di prima, l'allenatore deve essere un manager all'inglese".