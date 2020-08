Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, parla di Pirlo e Conte.



SORPRESO - "Scelta di Pirlo? Sorpreso, ma anche contento. Ho sempre ammirato chi si prende dei rischi, e in questo caso se li sono presi sia i dirigenti sia Pirlo. E’ una scommessa che può essere vincente, però a un patto. Che la società segua le idee dell’allenatore, che lo supporti e che ne condivida le scelte di mercato. Non com’è stato con Sarri, per intenderci. Perché ho sempre pensato che i giocatori non li deve acquistare il direttore sportivo, bensì l’allenatore: è lui che ci lavora tutti i giorni, è lui che sa che cosa gli serve. Quindi la Juve ascolti Pirlo e ne accontenti i desideri".



SALTO NEL BUIO - "Io, quando arrivai al Milan, venni battezzato “il Signor Nessuno”. Fu difficile cancellare quell’etichetta, ma grazie all’aiuto della società ci riuscii. Pirlo è stato un grandissimo campione, dunque non è un Signor Nessuno e parte avvantaggiato, però si tenga ben presente una cosa: tra giocare e allenare c’è un abisso. Tanto per fare un esempio: io ho avuto bravissimi calciatori che sapevano applicare perfettamente il pressing e, quando si sono seduti in panchina, non erano in grado di insegnarlo".



CALCIO EUROPEO - "Pirlo ha idee giuste, perché sa come si può vincere in Europa. Da noi teniamo uno o due, a volte addirittura tre, giocatori in più in difesa, e così li perdiamo in fase di costruzione. Pensare un calcio d’attacco, oggi, è fondamentale: aggredire l’avversario, pressarlo ovunque, occupare bene gli spazi. L’importante è che Pirlo abbia a disposizione i giocatori che chiede. Io faccio il tifo per lui perché nella sua scelta vedo una voglia di cambiamento".



CONTE - "Confermato? Giusto così. Antonio è già un grande allenatore, non ha bisogno di dimostrare nulla e può ancora migliorare. In una stagione ha rivoltato l’Inter come un calzino, è stato attaccato alla Juve in campionato, ha raggiunto la finale di Europa League. Insomma, sta costruendo e io vedo le fondamenta del palazzo che in mente".