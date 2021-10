Sarà Juan Lucadella sezione di Macerata a dirigere, in programma mercoledì alle 18:30: per lui sarà il terzo incrocio con i bianconeri e il bilancio sorride. Nei due precedenti, risalenti alla scorsa stagione, la Juventus ha affrontato Bologna e Spezia, entrambe allo Stadium. 2-0 contro i rossoblù, 3-0 allo Spezia.Per il Sassuolo sono tre i precedenti con Sacchi: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'arbitro ha diretto fin qui 22 partite in Serie A: 11 vittorie per le squadre di casa, 5 pareggi e 6 vittorie per le squadre in trasferta.