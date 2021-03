Arrigo Sacchi, a Gazzetta, parla di Muriel e della possibilità che vada all'Inter.



TALENTO - "Ha un talento immenso. La tecnica ce l’ha nel sangue. Ecco, forse non è molto mobile. Spesso lo vedo fermo in campo. Nel calcio moderno non ci si possono permettere attimi di sosta, quando si ha la palla e quando la palla ce l’hanno gli avversari. Tutto si può correggere, a patto che ci siano volontà e disponibilità. Se uno smette di imparare è arrivato al traguardo, vale per un calciatore ma anche per un professore o un avvocato. L’umiltà sta alla base di ogni miglioramento. E lui ce l'ha? Direi di sì, a giudicare dai passi in avanti nelle ultime stagioni. Provate a guardare i dati della sua carriera...".



CARRIERA - "Perfetto, e all’Atalanta ha trovato il luogo ideale dove esprimersi: 18 gol nello scorso campionato e adesso è già a quota 16. In precedenza non era mai arrivato tanto in alto: il suo record era di 11, nella prima stagione con l’Udinese e nell’ultima con la Samp. L'evoluzione? Abbastanza semplice: all’Atalanta ha trovato un gioco che lo ha aiutato a crescere. È sempre il gioco a fare la fortuna dei giocatori. Faccio un esempio che spiega molte cose. Al Milan presi Ancelotti per affidargli il ruolo di regista. Dopo un po’ di partite Berlusconi mi disse: “Ha voluto un direttore d’orchestra che non conosce la musica”. Riferii a Carletto le parole del presidente e lui mi chiese: “Che cosa facciamo?”. Bisogna prendere lezioni private, gli risposi. Vieni alla mattina, quando si allena la Primavera, e lavoriamo con loro. Carletto accettò. Aveva ventotto anni, era in Nazionale, avrebbe anche potuto ribellarsi. Ma, da persona intelligente e umile qual è, capì che quel discorso era fatto per il bene suo e della squadra. A fine carriera Ancelotti non ha avuto rimpianti. Altri non so...".