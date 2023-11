Arrigotorna a parlare della Serie A, del Milan e della lotta scudetto. Alla Gazzetta, infatti, spiega: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo scudetto, ma io credo che il Milan – perlomeno quello visto domenica sera a Napoli – sia in piena lotta. Dopo due sconfitte contro Juventus e PSG, i rossoneri hanno avuto la forza e il coraggio di reagire. Contro il Napoli hanno fatto un ottimo primo tempo, nel quale potevamo segnare almeno tre o quattro gol. Nella ripresa, nonostante l’errore di rimettere in partita l’avversario, ha cercato con qualità tecniche e forza morale di non andare al tappeto. Guardando il calendario i rossoneri ce l’hanno migliore rispetto a Inter e Juventus, che tra l’altro giocheranno contro e quindi si toglieranno punti a vicenda. Quello che però deve rassicurare i milanisti è la capacità di reazione del gruppo”.