Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e di Pioli: "Per restare in alto Pioli si ricordi Giulio Cesare. Il Milan stupisce grazie al suo collettivo. Se punterà su altro pagherà rispetto a Juventus e Inter il gap rappresentato da forza, esperienza, qualità individuali, personalità. Serve strategia, non tatticismo. Sacchi e Capello sono due grandissimi allenatori, hanno il Milan nel cuore. Hanno ottenuto eccezionali risultati qui, ci seguono con particolare affetto, non può che farci piacere. Sono sempre molto attento alle loro valutazioni e opinioni. C'è sempre da imparare qualcosa e speriamo di renderli soddisfatti".