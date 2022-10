Arrigo Sacchi si fa sentire con una nuova stilettata. Alla Gazzetta, l'ex allenatore commenta così le noti di Champions appena passate: "Nel tempio dedicato a Johan Cruijff, il profeta del calcio totale, il Napoli ha regalato una prestazione sontuosa e ha dimostrato di aver imparato la lezione del grande maestro: ha vinto praticando quello che gli olandesi chiamano «totalvoetbal» e ha dimostrato che, se volessero e se non fossero ancorate a vecchi concetti tipo catenaccio e contropiede,Bisognerebbe, invece, confidare maggiormente nel nostro sapere e usare l’arma del coraggio, proprio come ha fatto il Napoli contro l’Ajax. Sotto di un gol in avvio di partita, ha ribaltato il tavolo affidandosi esclusivamente al gioco.