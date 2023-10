Arrigosu La Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Dopo una stagione particolarmente turbolenta e un mercato che non portato grandi nomi nella ha rosa di Allegri, la Juve si sta lentamente ritrovando. La solidità difensiva resta alla della costruzione della manovra. Il 3-5-2 è mandato a memoria dai giocatori. Il tecnico sta cercando di alzare un po’ il baricentro, cosa possibile quando tutti lavorano simultaneamente. Le ripartenze risultano spesso micidiali per gli avversari. Inoltre la Juve ha forza fisica, è una squadra potente, sia in difesa sia in mezzo al campo, sa sfruttare le palle inattive e questo alla lunga può essere un vantaggio, come non avere impegni internazionali".