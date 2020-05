2









In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato anche di Juventus.



SCUDETTO - "Sulla corsa scudetto: "Se il campionato dovesse fermarsi, non dovrebbe essere assegnato a nessuno. Nel duello tra Juve e Lazio, conteranno entusiasmo, buon senso e perseveranza: alla Lazio non mancano la prima e l'ultima, ma la differenza può farla ciò che è la Juve, un club con un carattere che passa tra le generazioni e si fortifica. I bianconeri hanno un limite, quello di essersi accontentata di una storia nazionale. Di aver puntato tanto sul proprio potere economico e la capacità di gestire i campionati, meno di contribuire alla crescita del nostro calcio".



EMERGENZA - "Se la curva dei contagi non sale, si deve ripartire. Sono un ottimista, spero che l'epidemia ci dia una tregua e che a settembre si torni dello stadio. Ma dobbiamo mantenere un impegno: se qualcosa va storto, dobbiamo essere pronti a riconsiderare il calcio la più importante delle cose meno importanti".



MILAN - "Mi dispiace per l'addio di Boban, è un uomo intelligente che stimo molto. Maldini? Spero che rimanga ma, come diceva Shakespeare, se perdi la dignità sarai un miserabile per tutta la vita".