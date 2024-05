"Quest'anno l'Inter ha meritato la vittoria". Così ha dichiarato Arrigo Sacchi sul palco del premio Bulgarelli, insieme a Simone Inzaghi. L'ex allenatore del Milan ha valutato la stagione dei campioni d'Italia e del calcio italiano nel complesso: "La furbizia da sola non porta lontano. Il calcio è uno sport di squadra, si gioca come undici. Purtroppo, poche squadre italiane riescono a giocare come un vero undici, e c'è spazio per migliorare da questo punto di vista. Come Paese, non abbiamo una mentalità di gioco di squadra. È difficile cambiarla, a meno che non si scelgano persone affidabili, persone che danno il massimo.""È un ragazzo d'oro: io qualche volta l'ho bastonato, ma ho sempre cercato di spingerlo. E sono molto contento che stia facendo questo tipo di percorso. È diventato uno stratega. Questo è un Paese dove lo stratega ottiene grandi risultati non solo nel calcio, ma nella vita. Siamo fortissimi come tattici e lui ora è diventato uno stratega".