Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato della Juventus e del suo cammino in Coppa Italia, che mercoledì la vedrà fronteggiare il Napoli per l'atto finale della competizione. Ecco le sue parole, a La Gazzetta dello Sport: "​Napoli-Inter è stato un incontro combattuto, con buona velocità e ritmo elevato. Il Napoli ha pareggiato 1 a 1 e va in finale. I nerazzurri di Conte sono partiti molto bene, avrebbero meritato di più. Gli uomini di Gattuso hanno sofferto, ma non hanno mollato come è nello spirito del loro condottiero. Nell’altra semifinale, finita 0-0, va in finale la Juve che si sbarazza facilmente dell’inesperto Milan, ma i bianconeri denunciano i soliti limiti. L’incontro giocato in una situazione inedita (vedi: Covid-19, stadio deserto, pochi allenamenti) difficilmente poteva essere bello, ma si era curiosi di valutare la condizione dei contendenti. La Juventus è partita bene e per 16 minuti si è ammirato il possesso palla veloce e collettivo come mai in precedenza. Il pallone viaggiava ad un tocco, così come le distanze erano corte. I passaggi rasoterra, con tutti i giocatori che si smarcavano con buone tempistiche. Un gruppo organico che per 16 minuti ha travolto gli uomini di Pioli costringendoli a errori come il rigore e l’espulsione di Rebic. Ronaldo, non in buona serata, ha sbagliato il rigore e la Juve ha perso velocità e ritmo. In inferiorità numerica i milanisti hanno tirato fuori orgoglio e determinazione. Un giudizio sui loro progressi si potrà dare solo con i prossimi incontri di campionato. Purtroppo gli uomini di Sarri, dopo il buon inizio, sono ricaduti nelle solite difficoltà. Il livello tecnico della rosa bianconera non si discute, ma il calcio non è solo tecnica e talento. Forse, ci sono troppi individualisti e troppi giocatori avanti con gli anni. Sarà dura anche per un grande allenatore come Sarri trasformarli in un collettivo coeso. C’è da sottolineare l’ottima prestazione di Bentancur, discreta quella di Alex Sandro. Il centrocampo richiede più aggressività da parte di Pjanic