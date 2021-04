"Sarà un finale di campionato interessantissimo, che al 95% vedrà l'Inter di Conte meritatamente campione d’Italia. Tra le altre squadre in corsa per gli altri tre posti validi per la Champions sarà una dura lotta. In vantaggio c’è la fortissima e meritevole Atalanta. Il Milan non è mai stato la squadra top, però insieme ai bergamaschi di Gasperini e al Sassuolo è quello che ha mostrato il gioco migliore. Lottano anche la Juventus, travagliata da tanti problemi tecnici e societari, il Napoli e ora anche la ritrovata Lazio. I favoriti nello sprint finale per la zona Champions saranno i team con più carattere, modestia e volontà."



Parola di Arrigo Sacchi nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport.