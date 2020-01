Arrigo Sacchi ha parlato anche di Juventus, nella lunga intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport. Secondo il tecnico ex Milan, i bianconeri si troverebbero di fronte ad un bivio: "​ La Juve? Ha due strade. Comprare altri 8-10 fuoriclasse e sperare che trovino l’intesa. Io al Real avevo Beckham, Raul, Ronaldo, Figo, Zidane... Oppure crescere con una forte idea di gioco, anche con giocatori come Angelo Colombo o Filippo Galli. Domenica non l’ho vista, ma Sarri finora ha fatto fatica".