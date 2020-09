Ecco il pronostico sul campionato di Arrigo Sacchi, dalle colonne della Gazzetta dello Sport: "La Juventus, sempre coraggiosa, merita i favori del pronostico dopo i nove scudetti di fila, a patto che il club affianchi di più il nuovo tecnico Pirlo rispetto a quanto ha fatto con Sarri e lo segua negli acquisti e nelle idee. L’Inter sarà l’antagonista principale per gli investimenti, la storia e le capacità di Conte. Antonio è una certezza, un grande allenatore che però dovrà riuscire a far giocare un football più deciso e di dominio: soltanto in questo modo potrà essere competitivo con i bianconeri."