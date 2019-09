L'ex allenatore dell'Atletico Madrid Arrigo Sacchi ha presentato la sfida di domani sera tra la Juventus e i Colchoneros: "E' una partita che arriva troppo presto per i bianconeri, che hanno avuto dei cambiamenti di gioco complicati dai problemi di Sarri, un mercato problematico e devono affrontare molti infortuni - ha spiegato Sacchi a La Gazzetta dello Sport - ci sono ancora lavori in corso dimostrati anche da prestazioni altalenanti. La squadra è in ritardo con la preparazione fisica e con il gioco perché non ci sono stati i tempi di lavoro, ma con la pazienza i risultati arriveranno. Sarri è una certezza".