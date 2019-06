Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha parlato a Il Mattino del futuro dell'Inter di Antonio Conte, mettendola a paragone con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "È una garanzia, è un gran colpo, ma ora Marotta deve fare un gran lavoro con la società perché lui sa bene che il club con la sua competenza e con le sue conoscenze viene prima della squadra e la squadra viene prima di ogni singolo. Anche alla Juventus, sulla loro pelle, hanno capito che anche con il miglior singolo al mondo non è sufficiente per vincere".