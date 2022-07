Arrigoha parlato della Juventus ai microfoni di Gazzetta: "Dopo due stagioni così così è normale aspettarsi una rinascita della Juve. Allegri ha detto che lottare per lo scudetto è un dovere per i bianconeri e così ha messo i suoi giocatori di fronte alle loro responsabilità. Credo che la Juve, per storia, esperienza, struttura e qualità abbia le carte per arrivare fino in fondo".- "Sono molto curioso di osservare l'impatto di Di Maria in Italia. Giocatore di grandissimo talento e fantasia, generoso con i compagni, pronto per assist e gol. E ha un'esperienza internazionale che può mettere a disposizione del gruppo".- "Il gioco è sempre stato il tallone d'Achille della Juve, soprattutto in campo europeo. Allegri è un grandissimo tattico, bravissimo nel gestire una partita. Ma per andare lontano in Champions serve un'impronta più offensiva a una squadra di ripartenza".