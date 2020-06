1









L’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato sulla ripartenza del campionato: “È giusto ripartire perché il calcio no è soltanto uno sport per gli italiani, ma un fatto sociale. Lo si vive in tutti i giorni, quindi riprendere a giocare può essere un segnale di ritorno alla normalità. Seconda cosa da sottolineare, alla quale tengo particolarmente: se si verificheranno problemi, per carità del Signore fermiamoci. La salute è più importante di qualsiasi altra faccenda, con quella non s scherza e mi auguro che la tragedia del Coronavirus almeno questo lo abbia insegnato”.



SU JUVE-LAZIO – “Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile. Credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l’organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. Però, lo ripeto, mi aspetto sorprese”.