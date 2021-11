A Gazzetta, Arrigoha parlato dell'Italia: “Sembriamo cotti e un po’ presuntuosi. Ora piedi per terra, anche se tutto questo sminuisce il risultato di Wembley, ma adesso occorre non giocare allo scaricabarile. Noi siamo il massimo quando la paura ci bussa alla porta. Sfruttiamo i prossimi mesi per tornare in forma. Insigne? E’ una pistola scarica e Mancini non ha punte di garanzia. Gli infortuni? Hanno complicato le cose, torniamo però a fare calcio”.