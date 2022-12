Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quanto si è visto fino ad ora ai Mondiali in Qatar.‘Può la Francia, campione del mondo, subire il dominio del Marocco? Possono i professionisti dell’Argentina finire dieci volte in fuorigioco contro l’Arabia Saudita? L’Arabia all’esordio ha giocato benissimo, per ritmo, pressione e collettivo. Ha giocato bene il Marocco che non era solo catenaccio: ha messo sotto la Francia con un gioco moderno, e si è visto il valore di un giocatore come Ounahi. Buone cose hanno fatto Giappone, Canada, Australia. Questo Mondiale ha aperto una strada ai sogni di nazionali minori’.