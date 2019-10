Arrigo Sacchi, dal Festival di Trento, ha raccontato un retroscena su una sua chiacchierata con l'Avvocato Agnelli. "Chiesi all'Avvocato: 'Chi mi consiglia per il mercato?'. Si era appena giocata Sampdoria-Juventus, c'era il presidente Mantovani. Avevo visto Baggio, era stato incredibile in quella gara. E sapete cosa mi rispose, Agnelli? 'Le consiglio i tre tedeschi...'". Un retroscena che l'ex allenatore di Milan e Nazionale ha ripescato all'interno del suo racconto del Mondiale del 1994, con focus specifico su Roberto Baggio: croce e delizia, in quell'edizione della Coppa. Per un secondo posto che ha fatto a suo modo la storia...