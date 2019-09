Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulla giornata europea delle italiane in Champions, soffermandosi in particolare sulla prestazione della Juventus contro l'Atletico Madrid. L'ex allenatore di Milan e Nazionale, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha speso parole al miele per Maurizio Sarri, che da Firenze a Madrid è riuscito ad apporre un netto miglioramento al gioco di squadra bianconero: Sacchi premia il pressing, e la compattezza, ma anche il posizionamento di Cristiano Ronaldo e Higuain. Insomma, per il cesenate Sarri ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto: "​Un bel passo in avanti per i bianconeri del maestro Sarri che avrebbero meritato la vittoria".