In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex allenatore del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quelle che sono state le conquiste delle squadre italiane nelle competizioni internazionali.



'Il calcio italiano ha problemi perché poche volte ha vinto con superiorità, quasi sempre lasciando il gioco agli altri. Io non mi sentivo un tattico, per me se meritavo era giusto che perdessimo. Per esempio ai mondiali del 1994 abbiamo perso i mondiali ai rigori, ma giustamente'.