Arrigo, a Gazzetta, ha parlato così della Juve: "La sfida coi messicani non era particolarmente impegnativa. Però ho visto un Di Maria in grande spolvero. D’altronde lui è leggero, è un peso piuma: logico sia già a buon punto nella preparazione. E pure Pogba mi sembra che si sia inserito senza problemi. Ha tanta qualità e tanta esperienza, quindi può costruire qualcosa d’importante. Ora si tratta di lavorare per fare squadra e per avere un gioco sempre all’altezza. Sia in Italia sia in Europa. In generale ho apprezzato le parole di Allegri che ha messo subito le cose in chiaro dicendo che lo scudetto per la Juve è un dovere. Così i giocatori sono di fronte alle loro responsabilità".