Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha parlato della possibilità che Pep Guardiola arrivasse sulla panchina della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri in estate ai microfoni di Gazzetta.it: "Non c'è mai stato niente, lui è molto contento dov'è. Quest'anno tenterà di dare l'assalto alla Champions League. Sarri alla Juve? E' una scelta rivoluzionaria per la Juventus, importantissima. Per la storia grande che ha la Juventus, per l'affetto del quale è circondata, se iniziasse a interpretare un calcio un po' più audace e avvenieristico, potrebbe aiutare molto lo sviluppi del calcio italiano. Sarri è dello stesso gruppo di Klopp e Guardiola, sono allenatori che hanno la stessa visione del lavoro".