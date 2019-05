Nel bel mezzo della Guardiola-mania, prosegue la ricerca del nuovo allenatore da parte della Juventus: tra i diversi candidati, il tecnico catalano del Manchester City rappresenta indubbiamente il sogno della dirigenza e dei tifosi bianconeri. Un sogno complicatissimo, nonostante le indiscrezioni arrivate nelle ultime ore su un presunto accordo già raggiunto.



LA RISPOSTA DI SACCHI - Ad una domanda sul possibile arrivo di Pep a Torino ha risposto Arrigo Sacchi, intervistato a margine di una presentazione in Federcalcio. "Non so, chiedete ad Agnelli", la replica di Sacchi riportata da Tuttosport: "Di certo è un genio".