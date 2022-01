Intervistato da Il Mattino, Arrigo Sacchi ha parlato dell'imminente sfida di campionato tra Juve e Napoli, dicendo la sua anche su Allegri e Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Napoli affronta la Juve con solo la metà e poco più dei titolari indisponibili? Ecco, altri alibi. Non vanno bene [...]. Luciano da solo non può fare nulla. Il suo calcio è positivo, mi piace l'approccio, è davvero un buon allenatore: mi colpisce la sua tenacia, la sua determinazione a mettere la squadra prima del singolo. Ma alla fine è la storia dei club a fare la differenza. Alla Juventus stanno pagando l'usura in questo momento, per la prima volta non hanno un attaccante come Ronaldo o Higuain che se la squadra gioca bene o male, il gol lo fa sempre, se lo inventa. Non so se al posto di Massimiliano sarei tornato. Io l'ho fatto solo una volta, ovviamente al Milan. Sbagliando".