Arrigo Sacchi ha parlato a margine del premio Menarini soffermandosi anche sulle due finali di Champions League perse dalla Juve con Max Allegri in panchina: "La Juventus c’è andata vicina per due volte arrivando in finale anche se con un gioco sempre in inferiorità numerica a causa del numero di difensori presenti in campo. Se difendi con tre centrali poi ti viene a mancare un elemento in qualche altra zona del terreno di gioco e questo lo paghi", le parole dell'ex tecnico del Milan.