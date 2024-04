Dopo la presentazione del suo libro "Il Realista Visionario" al Federico II di Jesi,ha desiderato chiarire il significato delle sue dichiarazioni al Corriere Adriatico riguardo al club nerazzurro, che sta puntando al ventesimo scudetto della sua storia, e ai debiti di bilancio. Lo ha fatto attraverso una dichiarazione all'ANSA.“La mia affermazione era del tutto generale, e non era assolutamente riferita all’Inter”.“Martedì 9 aprile, durante la presentazione del mio libro all’Hotel Federico II di Jesi, ho raccontato un aneddoto su un contrasto avuto con il presidente Berlusconi riguardo all’acquisto di giocatori ‘importanti’, sottolineando che investire in nomi di richiamo avrebbe portato ad un bilancio in rosso e vincere con un bilancio in rosso per lui sarebbe stato come barare”