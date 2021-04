Intervistato da Sportmediaset Arrigo Sacchi non ha lesinato elogi a vari personaggi del mondo del calcio. Dopo quello a Cristiano Ronaldo, ecco quello all'allenatore interista Conte, attualmente principale candidato alla vittoria dello scudetto. Così Sacchi: "Antonio è un grandissimo allenatore, oggi le ripartenze dei nerazzurri sono micidiali.quando ci riuscirà, diventerà dura per tutti. Conte dà la vita per il calcio". In passato invece il vate di Fusignano non ci andò molto tenero con Allegri.