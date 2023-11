Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport parla così della lotta scudetto: "E' ancora presto per dire che la lotta per il titolo è ristretta a Inter e Juventus, ma gli indizi in questa direzione sono tanti. Le due squadre finora hanno dimostrato una continuità di rendimento superiore alle altre squadre. Allegri rispetto a Simone Inzaghi ha il vantaggio di non giocare le coppe europee. Questo permette al tecnico bianconero di lavorare per tutta la settimana con il suo gruppo, evitando lo stress dei viaggi. Lo scontro diretto del 26 novembre indirizzerà il giudizio”.