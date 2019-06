Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha raccontato un aneddoto legato al rapporto tra James Rodriguez e Carlo Ancelotti, che in estate potrebbe raggiungere a Napoli, su La Gazzetta dello Sport:



"Quello fra Carlo Ancelotti e James Rodriguez sembra un inseguimento, ma all’inizio fra i due non fu vero amore. Lo raccontò Arrigo Sacchi, estimatore e amico di Re Carlo che aveva appena vinto la «Decima», la Champions League del 2014 conquistata a Lisbona nella finale-derby contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, finita ai supplementari 4-1. «Carletto aveva in mente giocatori solidi per la campagna acquisti estiva merengue. E invece gli dicono da Madrid che gli hanno comprato James Rodriguez!» disse Sacchi".