Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha punzecchiato senza mezzi termini Massimiliano Allegri per l'eliminazione della sua Juventus nella scorsa Champions League, ai quarti di finale contro l'Ajax. Queste le sue parole a margine della presentazione del suo nuovo libro, "La coppa degli immortali": "La Juventus giocava con un uomo in meno. Perché c’era solo una punta e c’erano due difensori ma nessuno l’ha detto. Quando giochi con un uomo in meno a certi livelli, duri mezz’ora, quaranta minuti, ma poi perdi".