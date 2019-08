Arrigo Sacchi ha parlato dell'avvio di campionato di Juventus e Inter nel proprio editoriale su La Gazzetta dello Sport:



"L’Inter del bravissimo Conte vince e convince contro lo sbarazzino Lecce di Liverani. Complimenti ad entrambi gli allenatori e ai giocatori per lo spettacolo. Conte ancora una volta ha dimostrato chiarezza di idee, tuttavia dovrà stare molto attento perché l’Inter in un recente passato ha avuto molti alti e bassi. A livello mentale il lavoro di Antonio è già assai buono, tra poco lo sarà anche il gioco, sempreché rimangano la modestia e la generosità da parte di tutti. La Juve di Martusciello e Sarri vince a Parma con il mestiere e la qualità dei singoli. I cambiamenti richiedono tempi lunghi, molti allenamenti, idee chiare e volontà dei giocatori. Herman Hesse diceva «l’intelligenza è bene la pazienza è meglio». I teorici, in generale, pensano che pochi giorni siano sufficienti per apportare cambiamenti significativi, pensano che l’acquisto di un singolo possa risolvere tutte le problematiche, poiché il cambio del sistema di gioco sia decisivo. Auguro a Maurizio un pronto ritorno e un buon lavoro, le sue capacità ormai sono acclarate da anni trionfali. Spettacolo, emozioni e divertimento in Fiorentina-Napoli. I viola hanno messo in difficoltà gli uomini di Ancelotti, aggrediti nel primo tempo con un pressing feroce e con ripartenze mozzafiato. Se il Napoli vorrà compiere il salto di qualità definitivo dovrà acquisire una mentalità vincente che vada oltre la storia di questo club. Carlo con la sua sapienza ed intelligenza dovrà dare un’organizzazione di gioco che consenta sinergie e fiducia nel lavoro e nei compagni".