L'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la scelta di Mancini di rassegnare le dimissioni.'Sono rimasto sorpreso. Di più: basito. E chi avrebbe mai potuto pensare a una simile faccenda? La verità? Impossibile saperlo se non si è parte in causa. Il mondo del calcio è molto condizionato dai soldi, su questo non ci piove. Forse ci sarà stata anche qualche incomprensione con la Federcalcio, ma io non ne sono a conoscenza'.