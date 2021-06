Sul paragone tra padre e figlio e sulle qualità di Federico, giocatore importante della Juventus che aspira a diventarlo pure per la Nazionale, si è espresso a Rai Sport Arrigo Sacchi, che in carriera ha allenato papà Enrico.

Questo il Sacchi-pensiero: "A livello fisico c'è una grande differenza tra i due, a favore di Federico. Enrico però aveva un tiro precisissimo ed era una punta che faceva paura anche dai 20-25 metri. Federico deve abituarsi a pensare di più in campo. Ha fisico e qualità tecniche, ma deve imparare a smarcarsi e posizionarsi coi tempi giusti. Ha un grande potenziale e giocare nella Juve lo aiuterà senza dubbio molto".