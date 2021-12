A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla del campionato: "Finalmente stiamo ammirando un campionato più coraggioso ed emozionante. Una novità per il nostro calcio che non ci permette di fare previsioni in quanto è un inedito. Non sappiamo come sarà il finale anche se oggi i nerazzurri partono con qualche punto di vantaggio e qualche certezza in più. Buon campionato".