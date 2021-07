"L’Italia vince, convince e diverte. Gli azzurri di Mancini hanno eliminato il temuto Belgio e sono volati in semifinale. L’incontro e stato incerto unicamente nei primi venti minuti, quando entrambe le contendenti si sono studiate in attesa dell’errore altrui o del contropiede vincente". Inizia così l'analisi di Arrigo Sacchi, che sulla Gazzetta dello Sport parla dell'Italia e aggiunge: "La nostra squadra è stata sempre molto compatta e ordinata, facilitandone così la collaborazione e la comunicazione. Una sinergia che ne ha aumentato il coraggio, l’autostima e l’ottimismo. Le due compagini hanno pressato poco e gli azzurri all’inizio hanno anche attaccato scarsamente la profondità. La crescita del trio Spinazzola-Verratti-Insigne ha migliorato il dominio tecnico degli azzurri conclusosi con lo straordinario gol di Insigne. Gli uomini di Mancini si sono trovati in vantaggio di due gol grazie a una supremazia sempre più crescente, con un buon possesso e un’ottima organizzazione di squadra. [...] Ora sarà fondamentale tenere i piedi per terra, non credersi invincibili, ma puntare sul proprio gioco come il miglior antidoto per fermare l’avversario e il miglior propellente per migliorare il singolo e le possibilità di successo. Azzurri, la vostra modestia, la vostra intelligenza e volontà, con tutti che danno tutto, sarà la strada per il successo".Poi le valutazioni singole, ecco quelle degli juventini:: bravo, ha diretto e tenuto corta la squadra.: efficace come sempre, in fase di possesso dovrebbe partecipare maggiormente.: ha tecnica, velocità e potenza, dovrebbe muoversi di più con la squadra e con i tempi del gruppo".