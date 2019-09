Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha ammonito Antonio Conte, tecnico dell'Inter, nonostante il primo posto in classifica a punteggo pieno con la sua Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "È uno dei migliori allenatori al mondo, ma deve avere più fiducia nelle sue qualità, deve avere più coraggio. Non può tenere uno o due giocatori in più in difesa rispetto agli avversari. È il problema che ha sempre avuto il calcio italiano".