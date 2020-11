3









Arrigo Sacchi ha parlato ad Eurosport Francia attaccando la mentalità Juve: "In Italia abbiamo fatto un calcio prudente, difensivo e tattico. Ci hanno spiegato che per vince basta la tattica, è stato questo il nostro punto di forza più che la strategia. Nella Juventus, per esempio, si continua a ripetere che vincere è l'unica cosa che conta. Ma puntando a vincere ad ogni costo si rinnegano tutti i valori della vita. E' questo che ha frenato l'evoluzione del calcio italiano. Quello di cuoi parlo io è bellezza ed emozione, spettacolo e armonia. L'ottimismo è il vivere nel futuro, non nel passato".