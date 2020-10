Arrigo Sacchi, ex c.t. della Nazionale considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio, esalta l'Atalanta a La Gazzetta dello Sport, un esempio per tutti gli altri club perché votata all'attacco: “Le squadre sono più coraggiose, finalmente, Si cerca di giocare e di costruire, e non di bloccare l’avversario e poi ripartire. L’Atalanta è l’esempio di ciò che tutti dovrebbero fare. Per ora più di Juve, Inter e Milan. La squadra di Gasperini possiede la qualità più importante: la modestia. Che è come una benzina in una macchina: posso avere una Ferrari, ma se ho il serbatoio vuoto perdo anche da una Cinquecento”.