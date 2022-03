A Gazzetta, Arrigo Sacchi parla così delle difficoltà delle italiane in Europa: "Adesso c’è ancora la Juve in corsa, e magari può arrivare a quel trofeo: non mettiamo limiti. Anche la squadra di Allegri, ultimamente, sta facendo progressi. Certo, undici anni sono tanti, e tanti sono stati i soldi spesi. La questione fondamentale è che i giocatori devono essere scelti bene: bisogna guardare prima alla persona, alle sue doti morali, al suo entusiasmo, alla sua voglia di apprendere e di sacrificarsi, alla sua umiltà. Solo se sei umile, sei disposto ad apprendere. E senza la conoscenza non ci possono essere né coraggio né innovazione".