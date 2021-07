Inizia così l'analisi di Arrigosu Max, tornato alla Juventus dopo due anni lontano dal club bianconero. Sulle colonne della Gazzetta, l'ex allenatore si esprime così: "È un tattico davvero speciale, non uno stratega o uno sceneggiatore: lo dice lui stesso. Ovunque sia stato ha ottenuto successi e anche chi dice che a livello internazionale ha raggiunto pochi traguardi si sbaglia:non è cosa da poco. Le ha perse, è vero, ci è arrivato. A lui interessa il successo: che lo si conquisti in modo spettacolare o in modo ordinario, importa poco.Ha un’esperienza consolidata ad altissimo livello, sa gestire i momenti più delicati della stagione e segue un metodo preciso con regole ferree. È sufficiente vedere il suo primo impatto con l’ambiente Juve, nel 2014, per capire che stiamo parlando di un ragazzo intelligente: i tifosi lo criticavano e non lo volevano perché aveva guidato il Milan e lui, gara dopo gara, è riuscito a entrare nei loro cuori. Legge le sfide con arguzia, capisce i momenti topici di un duello, sa quando è il caso di fare o di non fare una mossa. Ripeto: a livello tattico non ha eguali. E ha la capacità di tenere in pugno tutto il gruppo"."Finalmente Sarri è tornato in panchina e tutto il movimento ne trarrà giovamento. La sue squadre sono sempre armoniose, si vede la mano del direttore d’orchestra che chiama a suonare ora i violini e ora i fiati.Una volta io non volli un giocatore che ritenevo poco affidabile. Il presidente mi disse: “E chi ci mettiamo al suo posto?”. E io: “La sua riserva, un ragazzo che viene dalle giovanili”. “Ma basterà?” mi domandò perplesso il presidente. Allora gli risposi: “Lei prenderebbe un collaboratore di cui non si fida? No? E allora perché lo vuole dare a me?”.Alla Lazio spero lo facciano, e spero che lui riesca a convincere i giocatori a seguirlo perché di una cosa sono certo: Sarri è il calcio".