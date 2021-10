Arrigoalla Gazzetta dello Sport dice la sua sul club bianconero: "Max è riuscito in breve tempo a ridare un forte spirito di squadra, volontà ed attenzione che hanno permesso al club bianconero di cogliere quattro successi consecutivi. Ora non regalano più nulla, gli bastano poche conclusioni per vincere.Tutti i giocatori stanno dando tutto con massima serietà e impegno. Questa squadra crescerà ancora in quanto i valori individuali sono elevati, la rosa è ampia e ricca, inoltre migliorerà ulteriormente con il ritorno di Dybala e Morata. Anche in Champions i bianconeri hanno le carte in regola per riuscire a qualificarsi al primo posto".