Arrigo, a Gazzetta, parla degli allenatori di A e in particolare di Allegri."E’ un ottimo allenatore del calcio italiano, basato sugli episodi e sulla tattica. Lui ha le idee chiare, è formidabile a farle applicare. Sa ciò che vuole e quasi sempre lo ottiene. Vedo la Juve favorita su Inter e Milan, ha qualcosa di più. Il ritorno di Allegri ridà entusiasmo all’ambiente e poi i giovani come Chiesa, Rabiot, Kulusevski daranno un contributo maggiore. Sa come ottenere il massimo dai suoi ragazzi".- "Sono certo che farà bene. Lotito ha scelto un grandissimo allenatore, starà ancora ai vertici rispettando i bilanci"."Spettacolo puro. Mou è un bravo allenatore, una persona colta. Ci farà divertire".